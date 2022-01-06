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Ayvalık'ta Mesleki Eğitim Merkezi Programı protokolleri imzalandı - Son Dakika

Ayvalık'ta Mesleki Eğitim Merkezi Programı protokolleri imzalandı

06.01.2022 13:46
Ayvalık'ta Mesleki Eğitim Merkezi Programı protokolleri imzalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) bünyesinde Mesleki Eğitim Merkezi Programı (MEMP) kapsamında öğrencilerin "staj" adı altında 4 gün iş yerlerinde çalışmalarına, 1 gün ise okulda ders görebilmesine olanak tanıyan yeni sistem için ilk resmi adım atıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) bünyesinde Mesleki Eğitim Merkezi Programı (MEMP) kapsamında öğrencilerin "staj" adı altında 4 gün iş yerlerinde çalışmalarına, 1 gün ise okulda ders görebilmesine olanak tanıyan yeni sistem için ilk resmi adım atıldı.

Sigorta primlerinin devlet tarafından ödeneceği program kapsamında öğrencilerin staj görecekleri iş yerlerinde kalifiye personel olarak yetişip daha sonra istihdam edilebilmelerinin de önünün açılmasının hedeflendiği yeni uygulama ile ilgili ilçedeki meslek odalarıyla protokoller imzalandı.

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman'ın başkanlığında, Zübeyde Hanım Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen protokol imza töreninde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Ayvalık Belediye Meclisi Üyesi Ali Jale, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca, Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, Elektrik Mühendisleri Odası Mesut Nail Akın ile Ayvalık Mimarlar-Mühendisler Odası yöneticileri hazır bulundu.

Ayvalık Zübeyde Hanım MTAL öğrencilerinin hazırladıkları ikramların sunulduğu toplantıda, Ayvalık Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Levent Barbaros imza aşamasına gelen süreçle ilgili bilgiler verdi.

Toplantıda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Mesleki Eğitim Merkezi Programı'nın Cunda MTAL, Pakmaya Kenan Kaptan MTAL, Zübeyde Hanım MTAL, Şehit Abdullah Olçok MTAL, Altınova Şehit Ömer Halisdemir Çok Programlı Lisesi'nde eğitim gören öğrencilere yönelik gerçekleşeceğini anlattı.

Programa katılacak öğrencilerin haftada 1 gün okulda, haftanın 4 günü de iş yerlerinde staj göreceklerini kaydeden Müdür Bahadır, öğrencilerin staj gördükleri yerlerde direkt istihdam edileceklerini ve SGK primlerini de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ödeneceğini bildirdi.

Öğrencilerin staj gördükleri süreçte asgari ücretin 3'te 1 oranında ücret de alacaklarını aktaran Bahadır, program kapsamındaki öğrencileri istihdam eden firmalara 100 bin liraya kadar karşılıksız hibe desteğinde bulunulacağını vurgulayarak, programdan faydalanan öğrencilerin normal liselerde okuyan öğrencilerle aynı haklara sahip olacaklarını bunun yanı sıra da iş yeri açma, ustalık belgesi gibi önceliklerinin de bulunacağını kaydetti.

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ise turizm, denizcilik, sanayi ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren işletme ve firmaların kalifiye personel sorunun da çözümlenmiş olmasının hedeflendiği programın hayırlı olmasını diledi.

Toplantının ardından programa destek veren oda başkanı ve temsilcileri, protokolü imzaladı.

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Mesleki Eğitim, Anadolu Lisesi, Hisarcık, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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