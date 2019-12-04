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Ayvalık'ta metruk binada çıkan yangın söndürüldü
6 saat önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde metruk bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 08:02 Kaynak: AA
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde metruk bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hayrettinpaşa Mahallesi Barbaros Caddesi 2. Sokak'ta bulunan metruk bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Binada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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