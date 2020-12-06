Ayvalık'ta metruk okul binasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Ayvalık'ta metruk okul binasında çıkan yangın söndürüldü
06.12.2020 13:37
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, atıl durumda bulunan bir okulda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, atıl durumda bulunan bir okulda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre; Ayvalık'ın kırsal mahallelerinden Üçkabağaç da, uzun yıllardır kaderine terk edilmiş durumda olan Üçkabağaaç İlkokulu'nun içinde kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafında yakılan bir ateş sonucunda yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine kısa sürede gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
Yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR
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