Ayvalık'ta meydan ve gezi teknesinde 19 Mayıs konseri - Son Dakika

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, meydanda ve gezi teknesindeki konserlerle kutlandı.

Ayvalık'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Vatandaşlar, Atatürk Anıtı'na karanfil bıraktı. Ayvalık Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şükrü Balkan, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Saygı Duruşu ardından İstiklal Marşı okundu.

Ayvalık Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şükrü Balkan yaptığı konuşmada, "Atatürk en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni Türk gençliğine emanet etmiştir. Türk gençliği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Atasının emanetine, Cumhuriyet'e sahip çıkacaktır. Çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmak için üstüne düşen görevi yerine getirecektir. İyi eğitim almış, teknolojik kabiliyetlerine donatılmış Türk genci, ülkemizi ileriye taşıyacaktır" dedi.

Öğrencilerin şiir okumasının ardından, Gondolda İzmir Bandosu Orkestrası meydanda mini bir konser verdi. Gençlik Marşı ve 'Hayat Bayram Olsa' adlı şarkıyı çalan orkestraya vatandaşlar alkışlarla eşlik etti. Sebahat-Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve Zeytin Çekirdekleri Grubu üyeleri rıhtıma bağlı bir gezi teknesinde, marşlar çaldı. Rıhtımdaki protokol üyeleri ve vatandaşlar, konseri dinledi.