Ayvalık'ta minibüs ile özel otomobil çarpıştı - Son Dakika

Ayvalık'ta minibüs ile özel otomobil çarpıştı

Ayvalık'ta minibüs ile özel otomobil çarpıştı Feci kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma AŞ. bünyesindeki bir yolcu minibüsü ile özel otomobil çarpıştı.

Ayvalık'ta minibüs ile özel otomobil çarpıştı

Feci kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma AŞ. bünyesindeki bir yolcu minibüsü ile özel otomobil çarpıştı. Kazada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Cunda Adası'ndan Ayvalık merkez istikametine seyreden Tunay Kuzu yönetimindeki 10 YJ 098 minibüs ile Gönül Yolu Köprüsü'nden Cunda Adası istikametine gitmekte olan Hüseyin Engin Dengiyok yönetimindeki 16 AD 453 plakalı özel otomobil Ayvalık Belediyesi'ne ait Duba Plajı önünde çarpıştı.

Kazada özel otomobilde bulunan Asuman Zengin ağır olmak üzere, özel otomobil sürücüsü Hüseyin Engin Dengiyok'un yanı sıra minibüs şoförü Tunay Kuzu ile minibüsün yolcusu Şerife Soylar yaralandı.

Özel otomobilde bulunan Asuman Zengin ile otomobil sürücüsü Hüseyin Engin Dengiyok'u sıkıştıkları yerden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler kurtardı.

Kazayı anlatan minibüs şoförü Tunay Kuzu, " Cunda Adası'ndan geliyordum. Haliçpark kavşağında karşıdan gelen özel otomobil virajda sarsılarak geldi. Benim şeridime geçti. Ben yolun sağ tarafına çekip durdum. Ama o gelip bize vurdu. Otomobil çok süratliydi. Süratini hiç kesmedi. Virajda sallandıktan sonra daha da hızlandı." dedi.

Kazada özel otomobilde sıkışan Asuman Zengin itfaiye ekipleri ve sağlık ekiplerinin destekleriyle sıkıştığı yerden kurtarılabildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre; yaklaşık 25 dakika gecikmeli olarak olay yerine ulaşan 3 ayrı ambulansla yaralılar Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan Asuman Zengin'in durumunun ciddiyetini koruduğu, diğer 3 yaralının ise hayati bşir tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ayvalık'ta minibüs ile özel otomobil çarpıştı

Balıkesir, Ayvalık, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 10:24

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Ayvalık'ta minibüs ile özel otomobil çarpıştı - Son Dakika
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