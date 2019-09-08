Son Dakika Haberleri: - Ayvalık'ta minikler okulun ilk gününe şenlikle başladı- Miniklere "Okuluna Hoş geldin" şenliği
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- Ayvalık'ta minikler okulun ilk gününe şenlikle başladı- Miniklere "Okuluna Hoş geldin" şenliği

1 saat önce

- Ayvalık'ta minikler okulun ilk gününe şenlikle başladı Miniklere "Okuluna Hoş geldin" şenliğiBALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Atatürk İlkokulu idaresi tarafından okula ilk kez başlayacak olan minikler için eğlenceli bir şenlik düzenlendi.

- Ayvalık'ta minikler okulun ilk gününe şenlikle başladı

Miniklere "Okuluna Hoş geldin" şenliği

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Atatürk İlkokulu idaresi tarafından okula ilk kez başlayacak olan minikler için eğlenceli bir şenlik düzenlendi.

Ayvalık Atatürk İlkokulunda; okul öncesi ve 1. sınıf öğrencilerinin yeni eğitim öğretim yılına başlamış olmaları nedeniyle okul müdürü Mustafa Karaman ve müdür yardımcısı Dilek Dağdelen öncülüğünde "okuluna hoş geldin" etkinlikleri düzenlendi.

Okul ile ilk kez tanışan minik öğrencilerin okul hayatlarına başladıkları bu ilk günde Palyaço Pupi ve arkadaşları kendilerine danslar, şarkılar, yüz boyama etkinlikleri, illüzyon gösterileri ile eşlik etti. Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır'ın yanı sıra minik öğrencilerin ailelerinin de hazır bulunduğu ilk gün; miniklerin neşe ve coşkularına sahne oldu.

Okulun öğretmenlerini de katılıp, miniklerin heyecanlarına ortak oldukları eğlenceli etkinlikte konuşan Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, okula yeni başlayan minik öğrencilere 'hoş geldiniz' diyerek," Bu pırıl pırıl çocuklarımıza hayatlarının önemli bir adımı olan ilkokul birinci sınıfın da onlara hayırlı olmasını diliyorum. Tabi başta kendileriyle gurur duyduğumuz Atatürk İlkokulumuzu eğitim ordusuna ve emekçilerine de ayrıca sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Onlar için de yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bugün bizlerde en az siz veliler kadar heyecanlı ve mutluyuz. Çocuklarımızın bugün hayatları boyunca unutamayacakları bir anı onlarla paylaşıyorsunuz. Aynı şekilde bizim de hayatımız boyunca unutamayacağımız özel anları bizlerle paylaşıyorsunuz." dedi.

Velilere seslenen İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahadır, "Çocuklarımızın sağlıklı, huzurlu, güvenli ve başarılı bir şekilde Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Ayvalık'ın da Atatürk ilkokulunda, Bağyüzü'nde, Altınova'da kısaca ilçemizin her bir köşesinde eşit koşullarda eğitim alabilmeleri için sizler ve çocuklarımızın hizmetindeyiz. İnşallah bugün olduğu gibi çocuklarımızın her zaman yanında olursunuz. Bizim için önemli olan, onların başarısından ziyade mutluluklarıdır. Zira bizler bugün varız yarın yokuz. Ama sizler onların hayatları boyunca yanlarında olacaksınız. O yüzden de bugün burada olduğunuz gibi, çocuklarınızın her zaman yanında olun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Okul Müdürü Mustafa Karaman'ın çağrısıyla ilk kez sınıflarına giren minik öğrencilere İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır tarafından çeşitli hediyeler verilmesiyle eğlenceli etkinlik sona erdi.

Mustafa Karaman, Balıkesir, Ayvalık, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 05:10 Kaynak: İHA
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