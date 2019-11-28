Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta Mobese direği yerine dikildi
Son Dakika 3. Sayfa Ayvalık'ta Mobese direği yerine dikildi - Son Dakika

Ayvalık'ta Mobese direği yerine dikildi

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 4 Ekim gecesinde yaşanılan şiddetli yağış ve fırtına sırasında bir aracın çarpması sonucunda yıkılan mobese direği yerine dikilerek hizmet vermeye başladı.

Ayvalık'ta Mobese direği yerine dikildi, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 4 Ekim gecesinde yaşanılan şiddetli yağış ve fırtına sırasında bir aracın çarpması sonucunda yıkılan mobese direği yerine dikilerek hizmet vermeye başladı. Atatürk Caddesi üzerinde bulunan ve bölge halkının "Jandarma Kavşağı" olarak isimlendirdiği bölgede bulunan direğinin ödeneğinin gelmesinin ardından yetkililer tarafından onarılarak hizmet vermeye başlaması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. - BALIKESİR

Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:19 Kaynak: İHA
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