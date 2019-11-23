Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta motosiklet hırsızları jandarmadan kaçamadı
Son Dakika 3. Sayfa Ayvalık'ta motosiklet hırsızları jandarmadan kaçamadı - Son Dakika

Ayvalık'ta motosiklet hırsızları jandarmadan kaçamadı

7 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, son zamanlarda artan motosiklet hırsızlıklarına bir yenisi daha eklendi.

Ayvalık'ta motosiklet hırsızları jandarmadan kaçamadı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, son zamanlarda artan motosiklet hırsızlıklarına bir yenisi daha eklendi. Ancak bu kez jandarma ekipleri motosiklet hırsızlarını kıskıvrak yakalamayı başardı.


Kendisine ait İzmir plakalı motosikletini evinin önüne park ettiğini, daha sonra yaptığı kontrolde motosikletinin yerinde olmadığını beyan eden L.K.C. isimli mahalle sakininin ihbarı üzerine harekete geçen Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) motosikleti çalan şahısların Y.Ç. ve E.Ç. isimli şüpheli şahıslar olduğunu belirledi. Ekipler gerçekleştirdikleri operasyonla hırsızlık zanlılarını motosiklet ile birlikte kıskıvrak yakalamayı başardı. Yakalanan iki zanlı hakkında adli işlem başlatılırken, çalıntı motosiklet de sahibine teslim edildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, Ayvalık, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:13 Kaynak: İHA
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