Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Ayvalık'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ayvalık'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Çamlık istikametinden ilçe merkezine doğru seyreden Nazmi İde idaresindeki 10 YT 355 plakalı motosiklet, Sarımsaklı yönüne giden Görkem Bilal Terlikçi'nin kullandığı 39 NT 283 plakalı otomobille Ayvalık Kaymakamlığı Lojmanı önünde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kullanılamaz hale gelen motosikletin sürücüsü Nazmi İde yaralandı.
Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Balıkesir, Ayvalık, Çamlık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 08:37 Kaynak: AA
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