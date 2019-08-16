Ayvalık'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
1 saat önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 08:37 Kaynak: AA
'in Ayvalık
ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Çamlık
istikametinden ilçe merkezine doğru seyreden Nazmi İde idaresindeki 10 YT 355 plakalı motosiklet, Sarımsaklı
yönüne giden Görkem Bilal Terlikçi'nin kullandığı 39 NT 283 plakalı otomobille Ayvalık Kaymakamlığı Lojmanı önünde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kullanılamaz hale gelen motosikletin sürücüsü Nazmi İde yaralandı.
Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Kaza yapan otomobil bahçeye düştü: 7 kişi yaralandı Otomobil 10 metreden başka bir aracın üzerine düştü: 2 yaralı CHP'li Mahmut Tanal, İzmir otoyolunu 2 saatte geçen Demet Akalın için savcılara soruşturma çağrısında bulundu 7 ayda 7 bin 837 yerli şirket kapandı, yabancı uyruklu 8 bin 661 şirket kuruldu