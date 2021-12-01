Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet K'nin kullandığı motosiklet, Küçükköy Mahallesi'ne bağlı Bilentur mevkisinde eşiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Selman Oran'a çarptı.
Kazada yaralanan Oran ve sürücü Ahmet K, sağlık ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çarpmanın etkisiyle düşerek başına darbe alan Oran'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza, çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › BALIKESİR - Ayvalık'ta motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı - Son Dakika