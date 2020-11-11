Ayvalık'ta motosikletle panelvan böyle çarpıştı - Son Dakika

Ayvalık'ta motosikletle panelvan böyle çarpıştı

11.11.2020 22:09

- Ayvalık'ta motosikletle panelvan çarpıştı, 1 yaralı Güvenlik kamerasına yansıyan kazada motosiklet sürücüsünü başındaki kask mutlak bir ölümden kurtardı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir motosikletle panelvan çarpıştı.

- Ayvalık'ta motosikletle panelvan çarpıştı, 1 yaralı

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada motosiklet sürücüsünü başındaki kask mutlak bir ölümden kurtardı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir motosikletle panelvan çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık'ın ilçe merkezindeki tek ana arteri olan Atatürk Caddesi'nde yolun sol tarafında park halindeyken caddenin karşısındaki ara sokağa girmek isteyen H.T isimli sürücünün idaresindeki 10 ABF 504 plakalı panelvan araç, o sırada kendi şeridinde ilerlemekte olan Metin. S. yönetimindeki 10 AED 138 plakalı motosikletle çarpıştı.

Olay yerindeki bir güvenlik kamerasının anı anına kaydettiği kazada, panelvan araçla çarpışan motosiklet sürücüsünü mutlak bir ölümden başındaki kaskın kurtardığı gözlendi.

Kaza mahalline çok kısa sürede ulaşan Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis ekiplerinin çağrısıyla olay yerine gelen 112 Acil Yardım ambulansı ile motosiklet sürücüsü Metin. S. Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Ayvalık'ta motosikletle panelvan böyle çarpıştı
Ayvalık'ta motosikletle panelvan böyle çarpıştı
Ayvalık'ta motosikletle panelvan böyle çarpıştı
Ayvalık'ta motosikletle panelvan böyle çarpıştı
Ayvalık'ta motosikletle panelvan böyle çarpıştı
Ayvalık'ta motosikletle panelvan böyle çarpıştı
Ayvalık'ta motosikletle panelvan böyle çarpıştı
Ayvalık'ta motosikletle panelvan böyle çarpıştı
Ayvalık'ta motosikletle panelvan böyle çarpıştı
Ayvalık'ta motosikletle panelvan böyle çarpıştı
Ayvalık'ta motosikletle panelvan böyle çarpıştı

Atatürk Caddesi, Balıkesir, Ayvalık, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ayvalık'ta motosikletle panelvan böyle çarpıştı - Son Dakika


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