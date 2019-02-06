Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta Mülteci ve Organizatörler Jandarmadan Kaçamadı

Ayvalık'ta Mülteci ve Organizatörler Jandarmadan Kaçamadı

11 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 19 mülteci ve 2 organizatör jandarma tarafından yakalandı.

Ayvalık'ta Mülteci ve Organizatörler Jandarmadan Kaçamadı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 19 mülteci ve 2 organizatör jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre jandarma, Altınova Mahallesi iskele mevkiinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na göçmen kaçakçılığı yapılacağı istihbaratı üzerine alarma geçti. Görevlendirilen devriyeler ve sivil unsurlar tarafından yapılan takipte S.S. ve K.A. isimli iki organizatör ile 17 Afganistan uyruklu ve 2 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 19 göçmen yakalandı. Ayrıca göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden S.S.'nin "dolandırıcılık" suçundan arandığı tespit edildi.

Olayla ilgili olarak S.S. ve K.A. isimli organizatörler gözaltına alınırken, organizatörler ve mülteciler hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:17 Kaynak: İHA

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