Ayvalık'ta öğretmenler konser verdi - Son Dakika

Bazı türkülerin seslendirildiği konserde, şef Namık Arslan ve eğitici Yılmaz Günday'a çiçek takdim edildi.

Konsere, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar, Belediye Meclisi Üyesi Merih Arslan ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Serkan İnce ile sanatseverler katıldı.

İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserin şefliğini Namık Arslan yaptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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