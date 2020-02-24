Ayvalık'ta öğretmenler konser verdi - Son Dakika
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Ayvalık'ta öğretmenler konser verdi

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Halk Eğitim Merkezince düzenlenen etkinlikte "Türk Halk Müziği Öğretmenler Korosu" konser verdi.

Ayvalık'ta öğretmenler konser verdi, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Halk Eğitim Merkezince düzenlenen etkinlikte "Türk Halk Müziği Öğretmenler Korosu" konser verdi.

İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserin şefliğini Namık Arslan yaptı.

Konsere, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar, Belediye Meclisi Üyesi Merih Arslan ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Serkan İnce ile sanatseverler katıldı.

Bazı türkülerin seslendirildiği konserde, şef Namık Arslan ve eğitici Yılmaz Günday'a çiçek takdim edildi.

Balıkesir, Ayvalık, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 08:40 Kaynak: AA
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