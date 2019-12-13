Ayvalık'ta okul kantinleri, bakkallar ve büfeler denetlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayvalık'ta okul kantinleri, bakkallar ve büfeler denetlendi - Son Dakika

Ayvalık'ta okul kantinleri, bakkallar ve büfeler denetlendi

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, okul kantinleri, bakkallar ve büfeler denetlendi.

Ayvalık'ta okul kantinleri, bakkallar ve büfeler denetlendi, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, okul kantinleri, bakkallar ve büfeler denetlendi.

Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul kantinleri, okul ve pansiyonlarının yemekhaneleri ile bakkal ve büfelerde denetim gerçekleştirdi.

Sağlığa zararlı ya da hijyenik olmayan ürünler ile şırınga şeklindeki çikolataların toplandığı denetimlerde, öğrencilere sağlığa zararlı ürünler hakkında bilgi veridi.


Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde sağlığa zararlı ürün tespit edilen işletmelere tutanak tutulduğunu belirtti.

Tutanak tutulan işletmelere bir sonraki hatalarında cezai işlem uygulanacağını aktaran Ergin, "Bizim için çocukların sağlığı her şeyden önemli. Çocukların sağlığına zarar verebilecek ürünleri satanlara kesinlikle taviz verilmeyecek." dedi.

Balıkesir, Ayvalık, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:26 Kaynak: AA
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