Ayvalık'ta ölüm virajı korkutuyor - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bugüne kadar bir çoğunun ölümle sonuçlandığı onlarca trafik kazasına sahne olan keskin viraj, vatandaşların tepkisini çekiyor.



Ayvalık merkezden, Cunda ve Lale Adası'na giden Yunus Emre Caddesi'nin Gönül Yolu Köprüsü'ne çıkan son viraj, kaygan zemini ve keskin şekli nedeniyle kazalara sebebiyet veriyor. Gönül Yolu Köprüsü'nden gelen araçların bu virajı dönerken, yaptıkları en ufak hata maddi yada ölümlü trafik kazalarını meydana getiriyor. Bu virajın en son kurbanlarından biri de; Cunda Uygulama Oteli'ni de bünyesinde barındıran Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden ve okulun müdür yardımcısı Canan Ulusoy Doğan oldu. Ayvalık'ın sevilen Matematik Öğretmenlerinden biri olarak tanınan Canan Ulusoy Doğan, özel otomobiliyle Ayvalık'a gelirken, bu virajda bir anda kontrolünü kaybedip yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. Özel otomobilinde ciddi maddi hasarın bulunduğu Canan Ulusoy Doğan kazayı basit sıyrıklarla atlattı.



Kazayla ilgili olay yerine gelen trafik polislerine yaşadığı olayı anlatan Canan Ulusoy Doğan, "Okuldan çıkıp, ilçe merkezine doğru normal yolumda ilerliyordum. Gönül Yolu Köprüsü'nden indikten sonra bu viraja girerken bir anda kontrolümü kaybettim. Araç viraja girer girmez kaymaya başladı. Bir anda yol kenarındaki bir palmiye ağacına çarparak, otomobilimin önü geldiğim yöne doğru döndü ve o şekilde durabildim. Çok korktum. Eğer karşıdan bir başka araç gelmiş olsaydı. Bu kaza daha da büyük bir bilançoyla sonuçlanabilirdi. Yada yol kenarında yürüyen bir yayaya çarpıp ölümüne neden olabilirdim. Allah'a çok şükür böyle bir şey olmadı, her araç sürüşümde emniyet kemerimi takmayı alışkanlık haline getirdiğim için şu anda takılı olan emniyet kemerim sayesinde kazayı ucuz atlattım. Ama aracım da ne yazık ki kullanılmaz hale geldi." diye konuştu. - BALIKESİR