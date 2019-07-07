Ayvalık'ta orman yangını

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangını, zamanında müdahaleyle büyümeden söndürüldü.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangını, zamanında müdahaleyle büyümeden söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında Ayvalık ilçesinin Üçkabağaç kırsal Mahallesi sınırları içerisinde, yöre halkının 'Mezarlık arkası' diye isimlendirdiği makilik alanda yangın çıktı. Vatandaşların



yangını haber vermesinin ardından olay yerine gelen Edremit Orman İsletmesi Ayvalık Şefliği bünyesindeki 1 helikopter, 3 arasöz ve Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki 1 su tankeriyle rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale edildi. Yangın yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 40 zeytin ağacının zarar gördüğü öğrenildi. - BALIKESİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bahçesinde baktığı kedilerin sesine uyanıp yanmaktan kurtuldu

Sarhoş adam kız öğrenciyi taciz edip, yolculara bıçak çekti

Pendik'te maganda dehşeti! Hamile kadının içinde olduğu araca saldırdı

Ambulansta kanlı yüzünü çeken yaralı herkesi şoke etti!