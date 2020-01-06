Ayvalık'ta otomobil direğe çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayvalık'ta otomobil direğe çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Ayvalık'ta otomobil direğe çarptı: 2 yaralı

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Ayvalık'ta otomobil direğe çarptı: 2 yaralı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İlçe merkezi ile Lale Adası ve Cunda Adası'nı birbirine bağlayan Gönül Yolu Köprüsü'nde kontrolden çıkan ve kimin kullandığı öğrenilemeyen 34 FC 7536 plakalı otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, M.Ç. ve N.A.İ. araçta sıkışarak yaralandı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, ambulanslarla Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

M.Ç. ve N.A.İ'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Cunda Adası, Balıkesir, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 08:22 Kaynak: AA
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