Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ayvalık'ta Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 1 Yaralı

38 dakika önce

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, virajda kontrolden çıkıp trafo binasına çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Ayvalık'ta Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, virajda kontrolden çıkıp trafo binasına çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Ayvalık ilçesi Cunda Adası Eski Yol mevkisinde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Yakup Gündüz (30 yönetimindeki 35 V 63431 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayınca elektrik trafosu binasına çarptı. Kazada, sürücü Gündüz yaralandı, yanındaki evli ve 2 çocuk babası Mesut Agamola (42) ise yaşamını yitirdi. Bölgeye sevk edilen  Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan Gündüz,  Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gündüz'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. 

- Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:39 Kaynak: DHA

Balıkesir, Ayvalık, Güncel
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