Ayvalık'ta otomobille çarpışan motosikletteki 2 çarşı ve mahalle bekçisi yaralandı - Son Dakika

Ayvalık'ta otomobille çarpışan motosikletteki 2 çarşı ve mahalle bekçisi yaralandı

12.05.2021 18:27
Ayvalık'ta otomobille çarpışan motosikletteki 2 çarşı ve mahalle bekçisi yaralandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Nafiz M. idaresindeki 10 ADP 774 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'nde çarşı ve mahalle bekçileri A.Y ve Y.A'nin bulunduğu 10 ACB 167 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan ve sağlık ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.???????

Atatürk Caddesi, Balıkesir, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ayvalık'ta otomobille çarpışan motosikletteki 2 çarşı ve mahalle bekçisi yaralandı - Son Dakika


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