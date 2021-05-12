Ayvalık'ta otomobille çarpışan motosikletteki 2 çarşı ve mahalle bekçisi yaralandı - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Nafiz M. idaresindeki 10 ADP 774 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'nde çarşı ve mahalle bekçileri A.Y ve Y.A'nin bulunduğu 10 ACB 167 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan ve sağlık ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.???????
Kaynak: AA
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