Ayvalık'ta Öznur Teyze'nin yardımına gece bekçileri koştu - Son Dakika
Son Dakika Genel Ayvalık'ta Öznur Teyze'nin yardımına gece bekçileri koştu - Son Dakika

Ayvalık'ta Öznur Teyze'nin yardımına gece bekçileri koştu

6 saat önce

Ayvalık'ta Öznur Teyze'nin yardımına gece bekçileri koştu Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan Öznur Teyze'nin ihtiyaçları gece bekçileri tarafından karşılandı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan yaşlı kadının yardımına...

Ayvalık'ta Öznur Teyze'nin yardımına gece bekçileri koştu

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan Öznur Teyze'nin ihtiyaçları gece bekçileri tarafından karşılandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan yaşlı kadının yardımına İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan gece bekçileri koştu.

İçişleri Bakanlığınca, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi nedeniyle evinde oturan çok sayıda yaşlı 112, 155 ve 156 numaralarını arayarak yardım talebinde bulunuyor.

Ayvalık Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ile yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların market, eczane ve gazete gibi talepleri karşılanıyor.

Ayvalık'ta Sahilkent Mahallesi'nde ikamet eden ve 10 yıl süresince Ayvalık'ın merkez mahallelerinden Hamdibey'in muhtarlığını yapmasıyla tanınan Öznur Kavalalı, oğlunun İzmir'de olması nedeniyle evde yalnız kaldı. 65 yaş üzeri olduğu içinde dışarı çıkamayan Kavalalı, gece bekçilerinden ihtiyacı olan ürünleri marketten almasını istedi.

Hemen harekete geçen Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki bekçiler çok kısa sürede Öznur Kavalalı'nın market ihtiyaçlarını alıp evine kadar götürdü.

Mahallede rutin devriye görevi yapan bekçilerin kendisine yaptıkları yardım nedeniyle çok mutlu olduğu gözlenen Kavalalı, "Oğullarım" diye isimlendirdiği gece bekçilerine defalarca teşekkür etti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öznur Kavalalı, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında 65 yaş üzeri vatandaşların evlerinden dışarı çıkmamasına ait çağrıları yerinde bulduğunu ve kendisinin de bu çağrıya harfiyen riayet ettiğini anlattı.

Evden dışarı çıkmamasına rağmen devletin ihtiyaçlarını kapısına kadar getirdiğini hatırlatan Öznur Kavalalı, bekçilerin Sahilkent Mahalalesi'nde ikamet eden kendisi gibi evden dışarı çıkmayan yaşlıların kapısını çalarak, herhangi bir şeye ihtiyaçlarının olup olmadığını sorduklarını belirterek, "Sağolsun bekçilerimiz bizleri hiç boş bırakmıyorlar ve ihtiyacımız olduğunda seve seve yardımımıza koşuyorlar" dedi.

Kavalalı, uygulama nedeniyle başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ve İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki tüm personele teşekkür etti.

Ayvalık'ta Öznur Teyze'nin yardımına gece bekçileri koştu

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Ayvalık, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:04 Kaynak: İHA

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