Ayvalık'ta panelvan araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayvalık'ta panelvan araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Ayvalık'ta panelvan araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

6 saat önce

Ayvalık ilçesinde panelvan araçla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ayvalık'ta panelvan araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Ayvalık ilçesinde panelvan araçla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Atatürk Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun girişinde, Ahmet Doğan'ın kullandığı 10 LK 695 plakalı panelvan araç ile Şekür Uzbaşaran idaresindeki 10 BFE 53 plakalı motosiklet çarpıştı.


Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Uzbaşaran'a ilk müdahaleyi Ayvalık Belediyesi bünyesindeki Sağlık Hizmetleri Birimi personeli ve çevredeki vatandaşlar yaptı.


Başından yaralanan Uzbaşaran, ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Atatürk Caddesi, Ahmet Doğan, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:24 Kaynak: AA
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