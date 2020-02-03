Ayvalık'ta panelvan ile motosiklet çarpıştı; 1 yaralı - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.



Saat 15.00 sıralarında Atatürk Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun girişinde Ahmet Doğan hakimiyetindeki 10 LK 695 plakalı ticari panelvan ile Şekür Uzbaşaran kullandığı 10 BFE 53 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi kendisine çarpan panelvanın şoförü Ahmet Doğan'ın yanı sıra Ayvalık Belediyesi bünyesindeki Sağlık Hizmetleri Birimi personeli ve kaza yerine gelen vatandaşlar yaptı. Başından yaralanan motosiklet sürücüsü Şekür Uzbaşaran olay yerine gelen bir ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede müşahade altına alınan Uzbaşaran'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. - BALIKESİR