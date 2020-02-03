Ayvalık'ta panelvan ile motosiklet çarpıştı; 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ayvalık'ta panelvan ile motosiklet çarpıştı; 1 yaralı - Son Dakika

Ayvalık'ta panelvan ile motosiklet çarpıştı; 1 yaralı

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Ayvalık'ta panelvan ile motosiklet çarpıştı; 1 yaralı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.


Saat 15.00 sıralarında Atatürk Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun girişinde Ahmet Doğan hakimiyetindeki 10 LK 695 plakalı ticari panelvan ile Şekür Uzbaşaran kullandığı 10 BFE 53 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi kendisine çarpan panelvanın şoförü Ahmet Doğan'ın yanı sıra Ayvalık Belediyesi bünyesindeki Sağlık Hizmetleri Birimi personeli ve kaza yerine gelen vatandaşlar yaptı. Başından yaralanan motosiklet sürücüsü Şekür Uzbaşaran olay yerine gelen bir ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede müşahade altına alınan Uzbaşaran'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. - BALIKESİR

Ahmet Doğan, Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:04 Kaynak: İHA
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