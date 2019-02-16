Ayvalık'ta Patlama: 1 Yaralı

Ayvalık'ta patlama: 1 yaralı Açık unutulan ocaktan sızan gaz bomba gibi patladı, 1 Afgan işçi yaralandıBALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, açık unutulan ocaktan sızan gazın patlaması neticesi 1 kişi ağır yaralandı.

Ayvalık'ta patlama: 1 yaralı

Açık unutulan ocaktan sızan gaz bomba gibi patladı, 1 Afgan işçi yaralandı



BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, açık unutulan ocaktan sızan gazın patlaması neticesi 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ın Hamdibey Mahallesi Dalkıran Mehmet Ağa Caddesi 2. Sokakta iki katlı bir evin alt katında kiracı olarak ikamet eden 22 yaşındaki Mırzayee Dawood isimli inşaat işçisi genç, sabah saatlerinde evinden çıkarken ocağın gazını kapatmayı unuttu.

İşten eve geldiğinde ocaktaki yemeği ısıtmak isteyen Dawood, çakmağı çaktığı anda evin içerisinde sıkışan gaz nedeniyle büyük bir patlama yaşandı. Patlama etkisiyle evin giriş kapısı ile tüm camları kırıldı. Patlama mahallede paniğe yol açtı. Patlamanın etkisiyle Afgan işçi Mırzayee Dawood ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri tarafından dışarıya çıkarılan yaralı haldeki işçi 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.

Mahalle Muhtarı Güngör Kantaş, korkunç bir gürültüyle gerçekleşen patlamanın tüm mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattığını söyledi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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