Ayvalık'ta plajlarda hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Ayvalık'ta plajlarda hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde plajlarda denize girenlerin çantalarından cep telefonu, ziynet eşyası ve para çaldıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

Ayvalık'ta plajlarda hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde plajlarda denize girenlerin çantalarından cep telefonu, ziynet eşyası ve para çaldıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plajlardan hırsızlık yaptıklarından şüphelendikleri 3'ü kadın 5 kişiyi takibe aldı.

Zanlıların, Ayvalık Belediyesi Duba Plajı'nda denize giren kişiye ait çantayı çalması üzerine ekipler harekete geçti.

Dilara E. (26), Gülşah Ö. (27), Bahriye G. (20), Ceyhun Ö. (23) ve Onur E. (27) gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Otomobillerinde çok sayıda kıyafet ele geçirilen zanlıların, hırsızlık olaylarının ardından yakalanmamak için sıklıkla giysilerini değiştirdikleri öğrenildi.

Balıkesir, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 20:39

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ayvalık'ta plajlarda hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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