Ayvalık'ta "Plastik Aşklar" tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde "Plastik Aşklar" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Ayvalık Açıkhava Tiyatrosu'nda sergilenen oyunda tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, aynı zamanda yönetmen ve yapımcı Oya Başar ile oyuncu Begüm Birgören sahne aldı.

Komedi türündeki oyun sonunda Oya Başar ile Begüm Birgören sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.

Başar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 5 aylık bir aradan sonra yeniden seyirciyle buluşmaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek, ilerleyen süreçte "Plastik Aşklar" oyununu sahnelemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Birgören de gelecek aylarda yeni bir diziyle ekranlara gelmeye hazırlandığını dile getirdi.