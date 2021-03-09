Ayvalık'ta polis pandemi denetimleri için sahada - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı korona virüs salgını haritasında Balıkesir'in kırmızı renkle gösterilmesinin ardından valilik öncülüğünde alınan tedbirler artırıldı.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Balıkesir'in Ayvalık ilçesi de bu sıkı tedbirlerden payını alırken, ilçede denetim kontrollerini en yüksek seviyeye çıkardı. Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler var güçleriyle sahada denetimler gerçekleştirirken, bir yandan da asli görevini sürdürmeye çalışıyor.

Ayvalık'ta sahil şeridi, Cumhuriyet Meydanı, ilçenin tek ana arteri Atatürk Caddesi ile merkez caddeler ve tüm sokaklarda ve işyerlerinde vatandaşların maske-mesafe-hijyen kurallarına harfiyen uyması için insanüstü çabalarla mesai harcayan polis ekipleri, bu özverili çalışmaları nedeniyle de halkın takdirini kazanıyor.

Cadde ve sokakların dışında kenar mahalle ve sitelerin bahçelerinde pandemiye karşı alınan önlemlere uymayanların adeta ensesinde olan ekipler, tüm uyarılara rağmen kuralara riayet etmeyenlere de yasal işlem uygulamaktan da taviz vermiyor. İlçe genelindeki uygulamalarda polis ekiplerinin yanı sıra çarşı ve mahalle bekçileri de görev yapıyor. - BALIKESİR