Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta Polis ve Jandarma Sayesinde Huzurlu Yılbaşı

Ayvalık'ta Polis ve Jandarma Sayesinde Huzurlu Yılbaşı

26 dakika önce

Ayvalık'ta polis ve jandarma sayesinde huzurlu yılbaşıBALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, güvenlik güçlerinin aldıkları sıkı güvenlik önlemleri nedeniyle ilçede vatandaşlar sorunsuz ve huzurlu bir şekilde yeni yıla 'merhaba' dediler.

Ayvalık'ta polis ve jandarma sayesinde huzurlu yılbaşı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, güvenlik güçlerinin aldıkları sıkı güvenlik önlemleri nedeniyle ilçede vatandaşlar sorunsuz ve huzurlu bir şekilde yeni yıla 'merhaba' dediler.
Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin ilçenin dört bir yanından aldıkları güvenlik önlemleri dikkat çekti.
Polis ve Jandarma ekipleri; İzmir ile Çanakkale'yi birbirine bağlayan E-87 karayolunun İzmir- Balıkesir sınırındaki uygulama noktasında sabaha kadar denetimlerini sürdürdüler.
Jandarma ve Polis ortaklaşa yaptıkları nokta kontrollerinde özellikle araç sürücülerini dikkatli olmaları uykusuz ve alkollü araç kullanmamaları konusunda uyardılar.
Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, ilçenin eğlence mekanlarının bulunduğu Cunda Adası'nda aldıkları sıkı güvenlik önlemleri nedeniyle adeta kuş uçurtmadı. İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler de ilçenin kırsal bölgelerinde aldıkları tedbirlerle Ayvalık genelinde 2019 yılına olaysız bir şekilde girilmesini sağladılar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:49 Kaynak: İHA

Ayvalık, Polis, Jandarma, Yerel
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