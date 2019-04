Ayvalık'ta Polisin 174. Gurur Günü Coşkusu

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıldönümü yurt genelinde olduğu gibi, Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde de törenlerle kutlanıldı.Ayvalık'ta; saat 10.00'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Sarımsaklı 'da bulunan Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün çelenklerinin Atatürk anıtına sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve istiklal marşının bir ağızdan okunmasıyla sürdü.Törende; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan , Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Albayrak, Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu, Sarımsaklı Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü Murat Büyükusta, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun, daire amirleri, gaziler ve şehit aileleri, siyasi partilerle ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, polis memurları, Ayvalık Özel Zeytin Engelliler Rehabilitasyon Merkezi bünyesindeki zihinsel engelli öğrenciler ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.Törende konuşan Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun, yurt içinde gerekse sınır ötesinde devletin ve milletin bekası, vatanın bölünmez bütünlüğü için mücadele eden tüm güvenlik güçlerini selam, dua ve minnetle anarak, "Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlemiş olduğumuz törenimize teşriflerinizden dolayı şahsım ve teşkilatım adına her birinize ayrı ayrı teşekkür eder. Saygılarımı sunarım" dedi.Turgut Coşkun, "Türk Polis Teşkilatı kurulduğu 1845 yılından bu güne kadar edindiği tarihi birikim ile her geçen gün gelişerek ve kendini yenileyerek kamu düzeninin temini, toplumun huzur ve güvenliği, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlama, hakkın teslimi ile adaletin tecellisine katkıda bulunma gibi çok önemli görevler üstlenmiştir. Bu önemli görevleri icra eden teşkilatımız başta Anayasa ve bağlı kanunlardan aldığı yetki ve sorumluluk bilinciyle mesai mefhumu gözetmeksizin her hal ve şartta 7/24 milletimize hizmet etmiş ve etmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.Konuşmasında meslektaşlarına da seslenen Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Coşkun, "İcra ettiğimiz bu kutsal görevin bilinci ve sorumluluğu içinde, güzel yurdumuzun cennet köşesi, turizm şehri Ayvalık'ın aynı zamanda huzur şehri olarak kalması için değerli halkımızın desteği ile çalışmalarımıza aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğimizden hiç kuşkum yoktur. Bu vesile ile, görevini özveriyle yapan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yürüttüğümüz bu onurlu görevde, en büyük destekçilerimiz olan fedakar ailelerimiz ve sevgili evlatlarımıza da gönülden en derin şükranlarımı sunuyorum. Bu duygu ve düşünceler ile devletimizin bekası, milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anar, kahraman gazilerimiz ve şerefle emekli olmuş mensuplarımıza, halen görevi başında olan değerli meslektaşlarıma, görevlerinde, aile yaşamlarında, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim" diye konuştu.Ayvalık'ta; Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıldönümü kutlama etkinlikleri; Kaymakam Görgülüaslan'ın öncülüğündeki protokol üyeleri ve vatandaşlara, Ayvalık Belediyesi'ne ait Orhan Peker Sanat Galerisi'nde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan çeşitli ikramların ardından sona erdi. - BALIKESİR