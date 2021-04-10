Ayvalık'ta polislere pastalı sürpriz - Son Dakika

Ayvalık'ta polislere pastalı sürpriz

10.04.2021 12:23
Ayvalık'ta polislere pastalı sürpriz, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla vatandaşlar polis ekiplerine pastalı sürpriz yaptı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla vatandaşlar polis ekiplerine pastalı sürpriz yaptı.

Hamdibey Mahallesi'nde unlu mamuller üreten Emrah Toplu, eşi Melek toplu ile birlikte Türk Polis Teşkilatı'nın 176. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla gazetecilerle birlikte polise ilginç bir sürpriz hazırladı.

Mahalle sakinlerinden birinin 155 polis imdat hattını arayarak Emrah Toplu'ya ait işyerinde kadına şiddet olduğu ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine polis ekipleri geldi.

Büyük bir şaşkınlık yaşayan polisler, olay yerine geldiklerinde mahalle sakinleri tarafından maytaplar ve alkışlar eşliğinde karşılandı.

İlk şaşkınlığı üzerlerinden atan polis memurları üzerinde "Türk Polis Teşkilatı'nın 176. Yıldönümü Kutlu Olsun" yazılı pastayı mahalle sakinleriyle birlikte kesti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan işletme sahibi Emrah Toplu, sürprizi hazırladıkları ve polislerin yüzündeki sevinç ile şaşkınlığı görebilmenin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Kendisinin de önceden polis olmak istediğini fakat başaramadığını anlatan Toplu, "Şimdi ise çocuklarımın polis olabilmesi için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Emrah Toplu'nun eşi Melek Toplu da eşinin böylesi bir sürprizi uzun bir süredir düşündüğünü kaydederek, "Beklediğimizin üzerinde polis ekibi ihbarı yaptığımızdan çok kısa bir süre içerisinde buraya ulaştı. Ama sonuç çok güzel oldu. Allah onları başımızdan eksik etmesin." diye konuştu.

Mahalle Muhtarı Harun Ziyansız ise askerin ve polisin Türk Milleti'nin her şeyi olduğunu belirterek, "Biz de bugün onların bu özel gününe küçük de olsa renk katmak istedik ve bu sürprizi hazırladık." dedi.

Balıkesir, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ayvalık'ta polislere pastalı sürpriz - Son Dakika


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