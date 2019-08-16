Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta polisten huzur operasyonu
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Ayvalık'ta polisten huzur operasyonu

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde emniyet ekipleri bayramın huzur içinde geçmesi için seferber oldu.

Ayvalık'ta polisten huzur operasyonu, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde emniyet ekipleri bayramın huzur içinde geçmesi için seferber oldu.

Kurban bayramında yerli ve yabancı binlerce turistin can ve mal güvenliği için çalışan Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet fişek, 1 gram kokain,1 gram esrar, 1 gram bonzai ele geçirdi. Ayrıca 12 şüpheli gözaltına alındı. - BALIKESİR
Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Ayvalık, Huzur, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:44 Kaynak: İHA
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