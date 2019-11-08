Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta polisten tescilsiz motosiklet ve kasksız sürücülere geçit yok
Son Dakika 3. Sayfa Ayvalık'ta polisten tescilsiz motosiklet ve kasksız sürücülere geçit yok

Ayvalık'ta polisten tescilsiz motosiklet ve kasksız sürücülere geçit yok

8 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Trafik Denetleme Büro ile Asayiş Şube Amirlikleri ekipleri aylardır sürdürdükleri denetimlerle yasalara aykırı motosiklet ve kasksız motosiklet kullanan sürücülere yönelik uygulamalarını aralıksız sürdürüyor.

Ayvalık'ta polisten tescilsiz motosiklet ve kasksız sürücülere geçit yok, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Trafik Denetleme Büro ile Asayiş Şube Amirlikleri ekipleri aylardır sürdürdükleri denetimlerle yasalara aykırı motosiklet ve kasksız motosiklet kullanan sürücülere yönelik uygulamalarını aralıksız sürdürüyor.


İlçe merkezindeki Polis Karakolu önünden başlayıp, Barbaros Caddesi, tarihi At Arabacılar Meydanı, Talatpaşa Caddesi ve Edremit Caddesi, Cunda yolundaki yeni köprü, itfaiye kavşağı, Edremit'ten Ayvalık girişi gibi kritik noktalarda gerçekleşen uygulamalarda kasksız, ehliyetsiz ve plakasız motosiklet kullanan sürücüler cezalandırılırken, kurallara aykırı motosikletler ise trafikten men ediliyor.


Ekipler tarafından aylardır süren denetimlerle çoğunlukla ölümlü yada yaralanmalı motosiklet kazaları başta olmak üzere egzoz gürültüleriyle vatandaşların rahatsız edilmesinin de önüne geçilmesinin hedeflendiği bildiriliyor.


Vatandaşların ise İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan motosiklet denetimlerine yönelik uygulamayı memnuniyetle karşıladığı gözleniyor. - BALIKESİR

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:22 Kaynak: İHA
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