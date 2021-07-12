Ayvalık'ta polisten yeni bir uygulama - Son Dakika

Ayvalık'ta polisten yeni bir uygulama

BALIKESİR - Balıkesir'in turizm alanında dünyaca ünlü cazibe merkezi Ayvalık'ta, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından turizm sezonu süresince bisikletli polis timleri faaliyete geçirildi.

İlçe genelinde sahil bantları, plajlar, sayfiye alanları ile parklar da görev yapacak olan Martı ekipleri olarak isimlendirilen bisikleti polislerin yerli ve yabancı turistlerin huzur içinde tatil yapabilmeleri için ikişer kişilik ekipler halinde faaliyet göstereceği öğrenildi.

Uygulamanın son derece yerinde bir karar olduğunu dile getiren ilçe sakinleri ile tatilciler ise İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan tüm önlemler gibi, söz konusu uygulama sayesinde de kendilerini son derece güvende hissettiklerini belirtmeleri dikkat çekti.