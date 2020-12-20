Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, Ayvalık'taki çalışmaları inceledi - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ile ilçedeki çalışmaları inceledi.

Yılmaz'a, incelemeleri sırasında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Sagay, Ayvalık ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Merih Arslan ve Ali Jale hazır eşlik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, ilçede yapım aşamasına geçilen projeler ile tasarım ve çizimi bitmiş ancak yapımına henüz başlanmayan projeler hakkında bilgi aldı.