Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta renkli Kabotaj Bayramı kutlaması
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Ayvalık'ta renkli Kabotaj Bayramı kutlaması

1 saat önce

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.

Ayvalık'ta renkli Kabotaj Bayramı kutlaması, System.String[]
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Deniz Şehitleri anısına çelenk konulup, yüzme yarışmalarının düzenlendiği etkinlikte, yarışmalar yoğun ilgi gördü.
Ayvalık'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93. yılı kutlamaları, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenlerin ardından Pakmaya Kenan Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri şiir okudu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Liman Başkanı Yasin Aldemir, Cumhuriyet öncesi denizciliğin en önemli atılımlarından olan Kabotaj Kanunu'nun, Türk denizciliğinin gelişmesi anlamına geldiğini vurguladı.
Aldemir, "1 Temmuz 1926 tarihinde Cumhuriyet Türkiye'si için çok önemli olan kabotaj yürürlüğe girmiştir. Bu kanuna göre Türkiye limanları ve sahilleri arasındaki yük ve yolcu taşımacılığı ile kabotaj hizmetleri bundan böyle Türk vatandaşları ile Türk bayrağı taşıyan gemiler tarafından yapılacağı belirtilmiş, yaklaşık 350 yıldır süregelen yabancılara verilen imkanlar, yani kapitülasyonlar sona erdirilmiştir. Bu kanun ile denizciliğimizin gelişmesi için bir dönüm noktası olmuştur. 1 Temmuz Kabotaj Bayramını kutluyorum" dedi.
Törenin ardından başlayan yüzme yarışları, vatandaşlar tarafınan ilgiyle izlendi. Kutlamaların en renkli görüntüsü, ucundaki Türk bayrağını alabilmek için yapılan yağlı direk yarışması oldu. Yarışmacılar, üzerine yağ sürülen direğin en ucuna kadar yürüyüp, Türk bayrağına ulaşmak isterken defalarca kayarak denize düştü. Büyük heyecanın yaşandığı yarışmayı Emre Taşkın kazandı. 100 metre yüzme genç erkekler yarışmasının birincisi Engin Özyörük, ikincisi Doruk Kaynak, üçüncüsü Ahmetcan Soylar oldu. Yıldızlar yarışmasında ilk üçü Arda Baran Soylar, Engin Akkoç ve Ege Akkoç paylaştı.


- Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:01 Kaynak: DHA
Kabotaj Ve Deniz Bayramı, Denizcilik, Balıkesir, Ayvalık, Güncel
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