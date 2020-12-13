Ayvalık'ta sağanak nedeniyle üç metruk binanın bazı kısımları yıkıldı - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan sağanak, 3 metruk binada bazı kısımların yıkılmasına yol açtı.

Şiddetli yağış ve fırtına, Hayrettinpaşa, İsmetpaşa ve Fethiye mahallelerindei metruk binalardan birinin tamamen, diğer ikisinin ise çatı ve duvarlarının yıkılmasına neden oldu.

Evlerin bulunduğu sokaklara saçılan taş ve molozlar, Ayvalık Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.