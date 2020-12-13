Ayvalık'ta sağanak yağışta tarihi bir ev yıkıldı, iki binanın çatısı çöktü - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 3 gündür süren sağanak yağışta tarihi bir ev yıkılırken, iki binanın ise çatısı çöktü.

Alınan bilgiye göre, 3 günden bu yana aralıklarla süren sağanak yağış nedeniyle Hayrettinpaşa, İsmetpaşa ve Fethiye mahallelerinde bulunan tarihi evlerden biri tamamen, ikisinin ise çatı ve dubarları çöktü. Üç binanın da metruk olması ve olay sırasında yoldan geçen hiç kimsenin bulunmaması sonucunda ölen ya da yaralanan olmadı. Evlerin bulunduğu sokaklara saçılan taş ve molozlar Ayvalık Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.

Mahalle sakinleri, Ayvalık genelinde yaklaşık 2 bin adet tescili binanın bulunduğunu, bunların çoğunun sahipleri tarafından kaderine terk edilmesi nedeniyle bakımsız ve metruk bir halde kalması sonucunda her an yıkılma riskini taşıdığını ifade ederek, her yıkılan tarihi binanın ilçenin kültürel zenginliğinin yitirilmesi anlamını taşıdığını söylediler. - BALIKESİR