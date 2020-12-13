Ayvalık'ta, sağanakta 2 katlı metruk ev yıkıldı - Son Dakika

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, aralıklarla devam eden sağanağın etkisiyle 2 katlı metruk ev yıkılırken, kullanılmayan başka binanın da çatısı çöktü.

Ayvalık'ta aralıklarla etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Hayrettin Paşa ve İsmet Paşa mahallelerinde bulunan metruk yapılar, hasar gördü. Hayrettin Paşa Mahallesi Barbaros Caddesi 13'üncü Sokak'ta, kentsel sit alanı içinde kalan ve yıllardır kullanılmayan 2 katlı metruk ev, saat 06.00 sıralarında yıkıldı. Yola düşen taşlar, belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. Mahalleli, ev yıkıldığı sırada sokaktan kimsenin geçmemesiyle olası facianın önlendiğini söyledi. İsmetpaşa Mahallesi Mareşal Çakmak Caddesi 9'uncu Sokak'ta bulunan 2 katlı boş evin çatısı da sağanak nedeniyle çöktü.