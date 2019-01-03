Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta Sahte İçki ve Kaçak Tütün Operasyonu

Ayvalık'ta Sahte İçki ve Kaçak Tütün Operasyonu

12 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimde bir iş yerinde kaçak tütün ve sahte içki ele geçirildi.

Ayvalık'ta Sahte İçki ve Kaçak Tütün Operasyonu, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimde bir iş yerinde kaçak tütün ve sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Küçükköy Jandarma Karakol'u bünyesindeki ekipler, Küçüköy Mahallesi'ndeki bir işyerinde yaptıkları kontrolde, 55 kilogram kaçak tütün ve 117 litre sahte içki ele geçirdi. Yakalanan tütün ve içkilere el koyuldu. İşyeri sahipleri A.E.A. ve C.T.S. isimli şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:53 Kaynak: İHA

Jandarma, Ayvalık, 3. Sayfa
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