Ayvalık'ta Sahte İçki ve Kaçak Tütün Operasyonu
12 dakika önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimde bir iş yerinde kaçak tütün ve sahte içki ele geçirildi.
Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesinde, İlçe Jandarma
Komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimde bir iş yerinde kaçak tütün ve sahte içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Küçükköy
Jandarma Karakol'u bünyesindeki ekipler, Küçüköy Mahallesi'ndeki bir işyerinde yaptıkları kontrolde, 55 kilogram kaçak tütün ve 117 litre sahte içki ele geçirdi. Yakalanan tütün ve içkilere el koyuldu. İşyeri sahipleri A.E.A. ve C.T.S. isimli şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:53 Kaynak: İHA
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