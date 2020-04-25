Ayvalık'ta sahur davulcuları destek bekliyor - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Ramazan geleneğini sürdüren davulcular, sahur mesailerine başladı. Sosyal mesafe kuralına uydukları ve maske kullandıkları görülen sahur davulcuların, Korona virüs salgını nedeniyle bahşiş toplayamamaktan şikayetçi olmaları dikkat çekti.



Bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle ilçe sakinlerinin kendilerine yaklaşıp bahşiş veremediklerini belirten davulcular, bu yüzden de çoluk-çocuklarının nafakasını çıkaramadıklarından yakındı.



Ayvalık Kaymakamlığı veya Ayvalık Belediyesinden Ramazan ayı süresince, ilçe sakinlerini sahura kaldırmak için harcadıkları mesainin karşılığında sadece bir aylık cüzi bir bedelin kendilerine ödenmesinin hayati bir önem taşıyacağını ifade eden sahur davulcuları, bu konuda yetkilerin duyarlı olacaklarına inandıklarını söyledi. - BALIKESİR