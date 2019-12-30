Ayvalık'ta Sarıkamış şehitleri için anma programı düzenlendi - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Sarıkamış şehitlerini anma etkinliği yapıldı.

Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenen programa, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Ergin, Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, daire amirleri, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Sarıkamış destanını anlatan fotoğraf sergisinin de izlenime sunulduğu etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Program, okulun öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan tiyatro oyunuyla sona erdi.