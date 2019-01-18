Ayvalık'ta Seyir Halindeki Otomobil Yandı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.



Ayvalık'ta dün akşam saatlerinde Altınova Mahallesi istikametine doğru seyreden Rıza Geçiner yönetimindeki 17 KF 919 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden Geçiner, otomobili yol kenarına çekip itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.



- Balıkesir

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