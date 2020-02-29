Ayvalık'ta şiddetli fırtına balıkçı teknelerini batırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayvalık'ta şiddetli fırtına balıkçı teknelerini batırdı - Son Dakika

Ayvalık'ta şiddetli fırtına balıkçı teknelerini batırdı

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili şiddetli fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri battı.

Ayvalık'ta şiddetli fırtına balıkçı teknelerini batırdı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili şiddetli fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri battı.


İlçe merkezindeki Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi sahil boyunda etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle kıyıya bağlı olan 5 balıkçı teknesi parçalanarak battı.


Sabah saatlerinde teknelerine gelen balıkçılar, ekmek parasını kazandıkları teknelerinin battığını görünce büyük bir üzüntü yaşadılar.


Teknesi batan balıkçılardan Ramazan Deviren, ilçede belediye başkanlığına aday olan herkesin seçim döneminde Ayvalık'a bir balıkçı barınağı yapma sözü verdiğini ancak bugüne kadar hiç bir belediye başkanının bu sözünü tutmadığını söyledi.


Deviren; Ege ve Marmara'daki tüm limanları bildiğini belirterek, "Her limanda balıkçıların barınağı ve yeri var. Belediye tarafından görevlendirilmiş bekçileri var. Bizim burada düzensiz göçmenler teknelerimizi çalıyor, teknelerimiz batıyor. Geçen yıl 13 tane teknemiz battı. Bu yıl da 5 teknemiz battı. Her yıl balıkçılar bu sorunu yaşıyor. Belediye başkanımıza sesleniyorum. Rica ediyoruz, bu böyle olmaz. Lütfen bize sahip çıkın. Zararım çok büyük. Batan teknem kullanılmaz hale geldi. Mecbur çöpe atacağım." diye konuştu.


Vatandaşlardan Nedim Kartal da, her sert esen rüzgarda gariban balıkçıların teknelerinin alabora belirterek, "Bu batan tekneler onarılamıyor. Çöpe gidiyor. Oysa bu teknelerin bağlı bulunduğu yerin hemen yanında daha önce balıkçı barınağıyken büyük bir holdinge kiralanmıştı. Bu barınağı gariban balıkçının elinden aldılar ve bu büyük şirkete verdiler. 20 yılı aşkındır da bu büyük holding bu barınağı kullanıyor. O zamandan bu yana halen daha bir balıkçı barınağı yapılmadı ve bu yüzden de her yıl en az 5-6 kez bu balıkçılar aynı hüsranla karşılaşıyorlar. Yazık, günah" diye konuştu.


Öte yandan şiddetli poyrazın gün boyunca etkisini sürdüreceği öğrenildi. - BALIKESİR

Kemalpaşa Mahallesi, Balıkesir, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:47 Kaynak: İHA
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