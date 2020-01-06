Ayvalık'ta şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayvalık'ta şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Ayvalık'ta şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

7 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, soğuk hava ve şiddetli fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Ayvalık'ta şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, soğuk hava ve şiddetli fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor.


Ayvalık'ta hızı saatte 55 ile 75 kilometre arasında değişen şiddetli poyraz sebebiyle sahilde bağlı bulunan küçük balıkçı tekneleri batma tehlikesi geçirirken, şiddetli fırtına ve soğuk hava yüzünden ilçe genelinde cadde ve sokakların son derece tenha olduğu görüldü. Sahilkent Mahallesi'nde çöp konteynerleri devrilirken, bazı ağaçların da dallarının kırıldığı öğrenildi.


Meteorolojiye göre fırtınanın yarın sabah saatlerine kadar süreceği, gece saatlerinde ise ilçe genelinde kar yağışının olabileceği belirtiliyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:03 Kaynak: İHA
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