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Ayvalık'ta şiddetli fırtına sürüyor - Son Dakika

Ayvalık'ta şiddetli fırtına sürüyor

30.11.2021 15:08
Ayvalık'ta şiddetli fırtına sürüyor

Yurdu etkisi altına alan fırtına Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de şiddetini sürdürüyor.

Yurdu etkisi altına alan fırtına Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de şiddetini sürdürüyor.

Ayvalık'ta dün ve gece saatlerinde etkili olan lodos, sabah saatlerinden itibaren batı yönünden esmeye başlayarak şiddetini daha da arttırdı. Ayvalık'ın ilçe merkezinin yanı sıra Altınova ve Aliçetinkaya mahalleleriyle, Cunda Adası'nda yer yer deniz taşmalarının yaşanmasına neden olan fırtına nedeniyle 9 küçük balıkçı teknesi battı, bazı bölgelerde de ağaçların dalları kırıldı. Ayvalık'ın plajlarıyla ünlü Sarımsaklı mevkiinde enerji nakil hatlarını koparan fırtına nedeniyle bölgede elektrik kesintileri meydana geldi. Lodos fırtınası sebeiylee deniz ulaşımının yapılamadığı Ayvalık'ta, bazı evlerin çatılarının da uçtuğu öğrenildi. Ayvalık'ın yüksek kesimlerinde de etkili olan fırtına sebebiyle telefon nakil hatlarının koptuğu ve bu yüzden de internet erişimlerinin kesintiye uğradığı da gelen bilgiler arasında. - BALIKESİR

Ayvalık'ta şiddetli fırtına sürüyor
Ayvalık'ta şiddetli fırtına sürüyor
Ayvalık'ta şiddetli fırtına sürüyor
Ayvalık'ta şiddetli fırtına sürüyor
Ayvalık'ta şiddetli fırtına sürüyor
Ayvalık'ta şiddetli fırtına sürüyor

Cunda Adası, Balıkesir, Fırtına, Ayvalık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ayvalık'ta şiddetli fırtına sürüyor - Son Dakika


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