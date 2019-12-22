Ayvalık'ta şiddetli lodos - Son Dakika

Ayvalık'ta şiddetli lodos
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hızını gittikçe arttıran lodos nedeniyle bazı yazlık evlerin çatılarındaki kiremitler düştü, iş yerlerinin masa ve sandalyeleri kırıldı, seyyar satıcıların arabaları ile sahildeki küçük tekneler zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 08:29 Kaynak: AA
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hızını gittikçe arttıran lodos nedeniyle bazı yazlık evlerin çatılarındaki kiremitler düştü, iş yerlerinin masa ve sandalyeleri kırıldı, seyyar satıcıların arabaları ile sahildeki küçük tekneler zarar gördü.
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