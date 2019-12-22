Ayvalık'ta şiddetli lodos - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayvalık'ta şiddetli lodos - Son Dakika

Ayvalık'ta şiddetli lodos

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hızını gittikçe arttıran lodos nedeniyle bazı yazlık evlerin çatılarındaki kiremitler düştü, iş yerlerinin masa ve sandalyeleri kırıldı, seyyar satıcıların arabaları ile sahildeki küçük tekneler zarar gördü.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hızını gittikçe arttıran lodos nedeniyle bazı yazlık evlerin çatılarındaki kiremitler düştü, iş yerlerinin masa ve sandalyeleri kırıldı, seyyar satıcıların arabaları ile sahildeki küçük tekneler zarar gördü.

Ayvalık'ta şiddetli lodos

Balıkesir, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 08:29 Kaynak: AA
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