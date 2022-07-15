Ayvalık'ta şiddetli rüzgar bazı balıkçı teknelerini batırdı - Son Dakika
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Ayvalık'ta şiddetli rüzgar bazı balıkçı teknelerini batırdı

15.07.2022 08:34

Ayvalık'ta şiddetli rüzgar bazı balıkçı teknelerini batırdı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde şiddetli poyraz balıkçı teknelerini batırdı.

Ayvalık'ta şiddetli rüzgar bazı balıkçı teknelerini batırdı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde şiddetli poyraz balıkçı teknelerini batırdı.

Edinilen bilgiye göre; hızı saatte 75 ile 90 kilometre arasında esen şiddetli rüzgar, Ayvalık'ın Sahilkent Mahallesi'nde etkili oldu.

Aralarında; Şirinkent, Engürü, Düçmen ve Teknikgüç Birliği gibi yazlık sitelerin bulunduğu Sahilkent Mahallesi'nde gün boyu etkili olan poyraz nedeniyle bazı koylarda bulunan balıkçı tekneleri ve sandallar battı.

Meteorolojinin orman yangınları konusunda çok ciddi risk olarak duyurularda bulunduğu bölgedeki şiddetli rüzgarın sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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Kaynak: İHA

Sahilkent, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık'ta şiddetli rüzgar bazı balıkçı teknelerini batırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayvalık'ta şiddetli rüzgar bazı balıkçı teknelerini batırdı - Son Dakika
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