Ayvalık'ta şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu - Son Dakika
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Ayvalık'ta şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde şiddetli lodos ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Ayvalık'ta şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde şiddetli lodos ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi.


Şiddetli yağış ve saatte 50 ile 55 kilometre hızla esen fırtına sebebiyle ilçenin Sarımsaklı mevkii ile Altınova ve Sahilkent mahallelerinin yanı sıra Yunus Emre Parkı ile Gönül Yolu Köprüsü mevkilerinde kıyıya bağlı olan küçük balıkçı tekneleri battı.


Aynı bölgelerde bazı küçük balıkçı teknelerinin bağlı bulunduğu ahşap iskeleler de şiddetli yağış ve fırtınada parçalandı. Sahilkent Mahallesi'nde bazı ağaçların yıkıldığı gözlenirken, bazı otobüs duraklarıyla seyyar satıcıların arabaları da devrildi. Sarımsaklı bazı evlerin bodrum katlarını su bastığı öğrenilirken, Altınova Mahallesi'nde bazı ekili arazilerin sular altında kaldığı bildirildi.


Bölge için "turuncu alarm" veren meteorolojiye göre, Ayvalık'ta şiddetli yağışın perşembe gününe kadar etkili olacağı tahmin edilirken, yetkililer su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. - BALIKESİR

Balıkesir, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:06 Kaynak: İHA
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