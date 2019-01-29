Ayvalık'ta Sigortacılardan Kampanya

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine sigortacılık yapan girişimciler, aynı fiyatlarla çalışmalarına rağmen, vatandaşların başka illerdeki sigorta şirketlerini tercih etmelerinin önüne geçebilmek için organize bir kampanya başlattılar.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine sigortacılık yapan girişimciler, aynı fiyatlarla çalışmalarına rağmen, vatandaşların başka illerdeki sigorta şirketlerini tercih etmelerinin önüne geçebilmek için organize bir kampanya başlattılar.



Ayvalık Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Osman Özdoğan'ın öncülüğünde geçtiğimiz ay bir araya gelen Ayvalıklı sigorta acenteleri "Ayvalık'taki sigortacı firmalardan fiyat almadan ilçe dışında sigorta poliçesi yaptırmayın" sloganıyla bir kampanyanın startını aldılar.



Ayvalık'ta sigortacılık yapan ATO üyesi, yaklaşık 25 firma yetkilisinin başlattıkları kampanya ile Ayvalık halkının sigorta poliçeleri için İzmir, İstanbul ve çevre ilçelerine gidip oralarda bu işlemi yaptırmalarına gerek olmadığı vurgulanıyor.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Osman Özdoğan, "İlçemizde sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcilerimiz, İstanbul ve İzmir gibi metropol kentler ile çevre ilçelerimizdeki sigorta şirketleriyle yasal mevzuat kapsamında aynı fiyatlarla işyeri, ev ve otomobil gibi kategorilerde sigorta poliçesi düzenliyorlar. Bu poliçeler; doğal afetler, yangın, hırsızlık ve hayat gibi sigorta sınıflarını kapsıyor. Ayvalık'ta sigorta poliçe bedelleri Türkiye'nin dört bir yanında aynı fiyatlarla hazırlanıyor. Bu durumda, Ayvalık halkının sigorta poliçeleri için İzmir, İstanbul ve çevre ilçelerine gidip oralarda bu işlemi yaptırmalarına gerek yok. O yüzden de sigorta firmalarının Ayvalık'taki temsilcisi olan arkadaşlarımıza en azından fiyat sormadan, Ayvalık dışında sigorta poliçelerini düzenlememelerini öneriyoruz. Çünkü; Balıkesir'den, İzmir'den, İstanbul'dan yada çevre ilçelerimizden hiç kimse gelip de aynı koşullarda aynı fiyatlarla olmasına rağmen Ayvalık'ta sigorta poliçesi düzenletmiyorlar. Bu yüzden de ilçemiz ekonomisinde dönmesi gereken bu sıcak paranın, ilçe dışında tedavül etmesi bize göre de doğru değildir. Tabi bu konuda odamız bünyesindeki meslek komitelerinde yer alan sigorta firması temsilcileri başlatacakları kampanya ile gereken duyuruları en kısa sürede halkımıza yönelik yapmaya başlayacaklar" diye konuştu.



Öte yandan Ayvalık halkının başlatılan kampanyaya yakın ilgi göstermesi ise dikkatlerden kaçmıyor. - BALIKESİR

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