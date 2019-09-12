Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta silah operasyonunda kalaşnikof ele geçirildi
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Ayvalık'ta silah operasyonunda kalaşnikof ele geçirildi

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde polisin yaptığı operasyonda otomotik tüfek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Ayvalık'ta silah operasyonunda kalaşnikof ele geçirildi, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde polisin yaptığı operasyonda otomotik tüfek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ayvalık merkezde oturan Y.T.B. adlı şüpheliye ait ikamette kalaşnikof ve muhtelif tüfek ve tabancaları ile yüzlerce mermi bulunduğu yönündeki bilgiler üzerine operasyon yapıldı. Yatak odasında baza içerisinde elbise ve giyim eşyalarının altına saklanmış plastik kasa içerisinde bir adet kalaşnikof şarjörsüz otomatik tüfek, bir adet MND marka otomatik tüfek, 2 adet şarjör, 8 adet şarjöre takılı, 193 adet torba içerisinde toplam 201 adet 7.62 mm dolu fişek, 1 adet MND marka ibareli silaha ait boş şarjör, 50 adet 6.35 mm dolu fişek, 50 adet 38 calibre dolu fişek, 926 adet 9 mm MKE yapımı dolu fişek, şüpheliye ait araç içerisinde 1 adet ruhsatsız av tüfeğiyle bu tüfeğe ait 6 adet 12 calibre takılı vaziyette fişek ele geçirildi. Y.T.B. ile A.M. adlı şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor. - BALIKESİR

Ayvalık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:09 Kaynak: İHA
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