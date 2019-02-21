Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta Sis Korkusu

Ayvalık'ta Sis Korkusu

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık merkezli 5.4 şiddetindeki depremin güçlü olarak hissedildiği Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sabahtan öğle saatlerine kadar etkili olan sis korkuttu.

Ayvalık'ta Sis Korkusu, System.String[]
Çanakkale'nin Ayvacık merkezli 5.4 şiddetindeki depremin güçlü olarak hissedildiği Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sabahtan öğle saatlerine kadar etkili olan sis korkuttu.

Siz sebebi görüş mesafesi 3 metreye kadar düştü. Vatandaşlar, 1998 yılında meydana gelen 7.1 şiddetindeki Marmara depreminden evvel ilçenin yoğun bir sis bulutunun esareti altına girdiğini hatırlattı. Son sis, ilçe sakinleri tarafından büyük bir endişe ile karşılandı.

Ahmet Bilir isimli esnaf, doğduğu günden bu yana Ayvalık'ta yaşadığını ifade ederek, "Ben bu yaşıma kadar böyle bir sis görmedim. Sabahın ilk ışıklarında bu sis daha da yoğundu. Öğle saatlerinde bile halen devam ediyor. Allah afetten korusun" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:43 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ayvacık'taki Depremin Bilançosu Günün Ağarmasıyla Gözler Önüne Serildi Çanakkale'deki Depremin Hasar Tespit Çalışmaları Başladı

Çanakkale'de Meydana Gelen Deprem Sonrası Marmara Bölgesi İçin Rahatlatan Açıklama Alman Tatilciler Yunanistan ve İspanya Yerine Türkiye'yi Tercih Ediyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 18:19:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta Sis Korkusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]